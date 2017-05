VEC e Ji-Paraná duelam pela liderança neste domingo

VEC e Ji-Paraná duelam neste domingo, a partir das 16 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela liderança do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

As duas equipes somam sete pontos no segundo turno e precisam da vitória para seguir na briga pela conquista do turno.

Do lado do VEC, o técnico Odilon Júnior não poderá contar com o zagueiro Alex além dos volantes Fábio Bahia e Tarcísio, ambos entregues ao Departamento Médico do clube.

Já do lado do Ji-Paraná trabalhou forte durante a semana, focada em melhorar o entrosamento e acertar nas finalizações.

Para a partida de domingo, o técnico Gildo Vaz deve manter a mesma formação dos últimos jogos, em que venceu em casa o Barcelona, empatou fora com o líder Real Ariquemes e goleou o Guajará no último fim de semana, no Biancão.

Ficha Técnica



VEC x Ji-Paraná

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena);

Data: 21/05/2017 (domingo);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Salvino Rosa da Silva;

Assistentes: Valdebranio da Silva e Renato Reis Oliveira; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;



VEC



Tiago Rocha; Thiago, Rafael Carioca, Luan Bispo e Bruno Santa Rosa; Fabinho, Alemão e Kayo; Robinho e Dadai. Técnico: Odilon Júnior.

Ji-Paraná

Jhonnatas; Witalo, Júnior Brabão, Nino e Michel; Bala, Rincón, Marcos Vinicius e Valker; Vinicius e Márcio. Técnico: Gildo Vaz.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida