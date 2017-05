“Balada Sertaneja” é no sábado em Cerejeiras; concorra a ingresso

João Ricardo & Juliano, João Victor & Caldeira, Rodrigo & Rapha e o DJ Bruno são as atrações da festa “Balada Sertaneja” em Cerejeiras.

O evento acontece no espaço de Eventos Rodrigues na noite de sábado, 27. Ingressos seguem sendo vendidos em Cerejeiras os pontos de venda são: Supermercado Paulista, Lanchonete El Gaúcho, Mercado Rodrigues e Ubiratan Confecções.

Já em Colorado ingressos estão sendo disponibilizado na loja Ubiratan Confecções, e em Corumbiara no Center Cell. Aos que optarem pela área vip ou camarotes serão agraciados com open de vodka até as 02h00.

O evento é promovido pela Ubiratan Confecções e Supermercado Paulista. Venda de camarotes e outras informações pelos telefones (69) 9 9280-9112/9 8433-4843/9 8485-3030.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores está sorteando cinco ingressos. Para participar basta responder: “Onde será realizado a Balada Sertaneja em Cerejeiras?”.

A resposta deve ser postada no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato. O sorteio será realizado na quinta-feira, 25, e o nome dos ganhadores divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação