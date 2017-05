Barcelona vence Guajará em jogo disputado em dois dias

Em jogo dividido em dois dias, em virtude da chuva que castigou a cidade de Guajará-Mirim no último domingo, o Barcelona venceu nesta segunda-feira o Guajará por 2 a 0 no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, em jogo válido pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

O jogo que começou com um atraso da quase 15 minutos por causa da ausência de ambulância e policiamento, teve o placar alterado com menos de 2 minutos de bola rolando. A bola foi roubada no campo de ataque do Guajará e Deivid achou Cabixi dentro da área e o camisa 9 não desperdiçou.

No intervalo da partida, a chuva apertou em Guajará-Mirim e, com isso, o jogo teve que ser interrompido. E, em seguida foi adiado, em virtude do campo não apresentar condições de continuidade e não possuir sistema de iluminação.

Na manhã desta segunda-feira (22/05) foi realizado o segundo tempo do jogo e o Barcelona conseguiu ampliar com o atacante Jonathan Pato, fechando a vitória do Catalão Vilhenense.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos dez pontos e divide a liderança do returno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. Já o Guajará segue na lanterna do segundo turno com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe no dia 31 de maio o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Guajará encara no dia 1º de junho o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Autor: Futebol do Norte

Foto: Assessoria