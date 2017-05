Em nota, advogado rebate acusações e fala sobre a associação ASSERTRON

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, pelo advogado Márcio Melo Nogueira, no qual foi citado em matéria com o titulo “Advogado representa na OAB colega por captação ilícita e denuncia entidade que faz promessa vazia para servidores”, o causídico nega as acusações e faz esclarecimentos sobre a questão.

Leia a nota na integra:

Nesta tarde tive conhecimento da matéria do site extrarondonia.com.br que noticia que o advogado Caetano Neto afirma que representará a mim e ao escritório do qual sou sócio por “captação ilícita de clientes, tudo, em associativismo com a ASSERTRON – Associação dos Servidores em Transição do Ex-Território para o Estado de Rondônia”.

É com surpresa e tomado de indignação que recebi o vil ataque, merecedor dos devidos esclarecimentos, os quais passo a prestar: Como advogado com 13 anos de profissão e escritório estabelecido em Porto Velho, sempre desempenhei meu mister munido do devido acato às instituições públicas e aos meus colegas de forma ética e honesta, como é o dever de qualquer profissional.

Nunca me vali de qualquer outro meio para conquistar nossos clientes que não fosse o desenvolvimento de um trabalho profissional sério baseado exclusivamente na qualidade técnica de nossos serviços. A notícia e seu conteúdo constituem-se como uma agressão injustificada a minha honra, de meu escritório e seus membros, o que ensejará a pronta adoção de medidas judiciais, cíveis e criminais, além de representação ético-disciplinar contra os agressores.

Dentro das especialidades de nossa banca sempre esteve, desde seu início, a assistência jurídica a sindicatos e entidades associativas, bem como aos seus servidores, em causas relacionadas a seus direitos funcionais. A banca que integro efetivamente presta assessoria jurídica à ASSERTRON, tendo sido regularmente contratada para atuar na defesa de seus interesses e de seus filiados, conforme seu objeto social.

Trata-se de entidade fundada há mais de 10 anos, como a própria “notícia” reconhece, tendo sede em Porto Velho e objeto social afeto à transposição. De igual modo, nossa banca tem atuado nas questões da transposição de servidores públicos em vários âmbitos (administrativo e judicial) e esferas de jurisdição na defesa de servidores vinculados às tantas entidades que representamos através de ações coletivas e individuais, a depender do direito vindicado e da estratégia processual traçada, sempre no melhor interesse de nossos constituintes.

Os sindicalizados e associados dessas entidades para as quais prestamos serviços são destinatários diretos ou indiretos dos nossos préstimos. Toda e qualquer procuração que embasa nossa atuação profissional nos é outorgada diretamente, em confiança a nossa capacidade técnica, fruto de nossa reputação, construída ao longo de mais uma de década de trabalho sério e dedicação diuturna.

O conteúdo da notícia, a acusação, é falsa, mentirosa, descabida e covarde. Estamos prontos para combater a agressão através de todos os meios em direito admitidos e perante todas as instâncias competentes. Não nos intimidaremos por ameaças, achaques, chantagens e quaisquer outros tipos meios insidiosos. É lamentável o fato. Márcio Melo Nogueira OAB/RO n. 2.827 Nogueira e Vasconcelos Advogados OAB/RO 019/04

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução