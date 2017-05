Escola promove projeto interdisciplinar de incentivo à leitura

Na última sexta-feira, 19, ocorreu o lançamento do projeto “Viagem pelas Letras” na escola estadual Wilson Camargo, em Vilhena.

Coordenado por professores do Monitoramento da Aprendizagem e da Biblioteca o projeto é direcionado aos mais de 800 alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano.

Com auxilio de um carrinho, os livros e textos serão levados aos estudantes, dos períodos da manhã e tarde, e disponibilizando a leitura uma vez por semana.

Segundo a diretora, Maria da Penha, além de ler os alunos estarão produzindo resumos das leituras feitas.

“A ideia é auxiliar alunos nas diversas disciplinas, com livros específicos para cada área”, explicou.

Durante todo o ano a “Viagem pelas Letras” estimulará meninos e meninas na busca por conhecimento.

“É uma iniciativa belíssima das nossas professoras Maria Rosineide, Charlene Regina, Ângela Maria, Ana Maria, Sandra Matos, Elis Magna e Lídia Okimoto”, enfatizou a diretora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia