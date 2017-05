Homem tem perna fraturada em acidente de trânsito em Vilhena

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 22, na rotatória da BR-364 que dá acesso a rua Dom Pedro I, localizada ao lado do posto de combustíveis Cavalo Branco, onde uma motocicleta e um táxi se chocaram violentamente.

Segundo informações do condutor do táxi, um Voyage de cor prata com placas de Comodoro-MT, o mesmo seguia pela avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando colidiu contra o motociclista que deixava a BR-364, para acessar a rua Dom Pedro I.

Com o impacto da colisão o capacete do motociclista ricocheteou no para-brisa do táxi e seguidamente, foi arremessado por cima de um muro com mais de três metros de altura, onde se localiza um posto artesiano do SAAE, às margens da avenida.

A vítima, de iniciais M.S.S de 35 anos, sofreu uma fratura grave na perna esquerda, quase na altura do tornozelo, seguida de uma pequena laceração e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia