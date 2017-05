Igreja Auxiliadora divulga programação da padroeira da cidade

O dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da cidade de Vilhena, comemora nesta quarta-feira, 24, uma programação especial na igreja Auxiliadora, na Avenida Capitão Castro, no centro da cidade.

A programação para a quarta-feira começa com Santa Missa as 09:00 na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Em seguida ocorrerá um almoço com churrasco no valor de R$ 30,00 e depois o bingo de prêmios.

Para maiores Informações ligar: 3321-2062 ou n 9951 5945

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação