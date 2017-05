Secretário comenta mudanças no trânsito e rebate críticas sobre eventuais falhas em campanhas educativas

Em visita ao Extra de Rondônia, Fábio Sartori Vieira, titular da Secretaria Municipal de Trânsito, explicou que as mudanças estabelecidas no trânsito urbano estão de acordo com o que a Legislação determina, e que não há sentido nas reclamações e críticas acerca da ausência de campanhas educativas para alertar a comunidade quanto as mudanças.

Ele também falou sobre a restrição ao tráfego de veículos pesados na região central, assim como comentou a controvérsia acerca do bloqueio de trecho da Avenida Tancredo Neves para pratica de caminhadas.

Sobre as mudanças no trânsito, onde o destaque é a alteração promovida na Major Amarante esquina com a Rua Ricardo Franco, onde está instalado um semáforo. De uns dias para cá está proibido acesso a Major à esquerda (sentido 5º BEC), para quem vem pela Ricardo Franco da direção da BR 364.

A mudança foi feita apenas com fixação de placa e pintura no solo, sem que houvesse campanha educativa. Violações da nova regra tem sido constantes (Confira foto secundária, com marcações da placa e do veículo infrator), mas Fábio disse que a sinalização está feita e que cabe aos condutores prestar atenção a ela.

No entanto, ele admite que em virtude dos problema poderá ser feita, dentro da campanha do Maio Amarelo, uma ação mais incisiva naquele local, com uma blitz educativa, por exemplo. “Reconheço que a mudança está gerando problemas neste sentido, porém ela é vital para a reordenação do tráfego na área central da cidade”, declarou.

Sobre a questão do tráfego de veículos pesados no centro, cuja restrição de horário é estabelecida pela lei 4.245/2015, o secretário afirmou que houve uma cobrança do Ministério Público no sentido de se cumprir a lei. “E isso vai acontecer em breve. Assim que o convênio entre o Município e a Polícia Militar estiver firmado faremos uma campanha de conscientização e em seguida começará a aplicação de multas”. O convênio está em processo de elaboração desde fevereiro passado, e não há data definida para envio à Câmara de Vereadores e posterior sanção da prefeita Rosani Donadon.

Finalizando, Sartori declarou que a respeito do fechamento de trecho da Avenida Tancredo Neves para pratica de caminhada em período noturno, finais de semana e feriados poderá ser estabelecido a qualquer momento.

“Estou pesquisando em nossos arquivos a medida que determinou o fechamento daquela via em 2.013 para saber porque deixou de ser cumprida. No entanto, um encaminhamento da Câmara de Vereadores neste sentido pode ser o suficiente para tomarmos providências”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia