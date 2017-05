URGENTE: Dupla tentativa de homicídio é registrada no bairro Embratel

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 22 em uma residência localizada na rua B, bairro Embratel de Vilhena, onde um homem e uma mulher foram alvejas com 5 disparos de arma de fogo.

Rodolfo Dias Junior de 26 anos foi atingido por 4 tiros, sendo 3 na região do abdômen e tórax e um no braço direito que causou a fratura do humeru. Já Rosicléia da Silva, também de 26 anos e que está com 2 meses de gravidez, foi atingida por um dos disparos na região das nádegas.

Rosicléia que reside na avenida Marechal Rondon, não relatou o que fazia na residência de Rodolfo no momento do atentado, porém, afirmou não conhecê-lo e não saber quem teria efetuado os disparos.

A polícia Militar está realizando diligências em busca do responsável pelo atentado.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia