Dia Municipal de Dança Sênior será celebrado em Vilhena

A Dança Sênior iniciou suas atividades em Rondônia no ano de 2012, o projeto que tem por objetivo proporcionar mais vida aos anos, ganhou grande espaço em Vilhena.

No ano de 2016 foi instituído o Dia Municipal de Dança Sênior sob LEI Municipal de Nº 4.371/2016 que faz saber: Art 1° – Fica instituído o “Dia Municipal de Dança Sênior, a ser comemorado no dia 31 de maio e inserido no Calendário Oficial e Cultural do Município. Art 2° – Na data em que for comemorado as secretarias municipais de Saude, Educação, Assistência Social, Esporte e cultura e a Fundação Cultural de Vilhena deverão realizar: I – Oficinas relacionadas a Música e a Dança Sênior; II Palestras e atividades educativas; e III Encontros de Grupos de Dança Sênior. Art 3° Caberão às Secretarias Municipais compromissadas a elaborarem projetos de vivência de Dança Sênior e inserirem no quadro dos profissionais a atividade motivacional, aplicada por dirigentes habilitados em Dança Sênior.

Para Rosângela Goebel Vice Coordenadora da Regional 5, membra da Comissão Nacional de Divulgação de Dança Sênior no Brasil, “é uma honra representar a atividade saudável que proporciona mais vida aos anos, que faz com que pessoas idosas e deficientes de todo o Brasil vivenciem o mesmo ritmo, um verdadeiro pulsar de amor…”

Vilhena terá oportunidade de receber grupos de Dança Sênior de Vilhena – RO, Campos de Julio – MT, Cuiabá – MT de onde vem 02 grupos sendo um de idosos e outro de cegos, Campo Novo do Parecis – MT. A programação pretende atender públicos diferenciados sendo organizado em três períodos incluindo atividades de música sob os cuidados da professora Débora Romano que ministrará palestra de Musicoterapia.

O evento será realizado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora a partir das 8h do dia 31 de maio 17. O mesmo está sendo organizado por Rosângela Goebel e para participar você deverá doar 01 kg de alimento não perecível e receberá Certificado de participação.

Informações ainda pelo fone 69. 98142 5919 – Rosângela Goebel.

Texto e fotos: Assessoria