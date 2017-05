Em Colorado, jovens suspeitos de furto de motocicleta se envolvem em acidente

Por volta das 17h00 desta terça-feira, 23, dois jovens a bordo de uma motocicleta CG Titan 150, se chocaram contra um barranco na Rua Rio de Janeiro localizada no Centro de Colorado.

Os jovens, identificados apenas pelos primeiros nomes, Unilson e Lorival, sofreram diversas escoriações e foram socorridos por uma ambulância do hospital municipal.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada e Lorival, que estava como carona, se apresentou como dono da motocicleta, porém, ao checarem os documentos do veículo, os militares descobriram que constava no sistema uma denúncia de furto do mesmo.

Após receberem os primeiros socorros os dois jovens foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia