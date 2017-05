Florart Floricultura sorteia prêmios para o “Dia dos Namorados”

Buquê de rosas, flores naturais diversas, chocolates, pelúcias e cestas são algumas das opções de presentes para o Dia dos Namorados, oferecidas pela Florart Floricultura, em Chupinguaia.

A loja em parceria com Pizzaria Somavila e Restaurante Sabor de Casa está com sorteio de três prêmios: o primeiro é uma cesta no valor de R$ 150,00; o segundo é uma “noite da pizza” para casal, na Pizzaria Somavila; e o terceiro é um convite para o jantar especial dos namorados, no Restaurante Sabor de Casa.

Os prêmios serão sorteados entre os clientes que adquirirem produtos na Florart. Outra opção de homenagem é o serviço de mensagem ao vivo ou por telefone, agende o serviço pelos telefones (69) 3346-1076 e 9 8145-7114 (whatsapp).

Visite a Florart, localizada na Avenida Tancredo Neves nº 2122 Centro de Chupinguaia, e conheça a variedade em presentes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação