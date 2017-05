Grave acidente no Bela Vista deixa grávida com fratura exposta

Um grave acidente deixou um casal ferido na noite desta terça-feira, 23, na Avenida 05, Bairro Bela Vista, em Vilhena.

Uma das vítimas era uma mulher grávida de dois meses, identificada como Weslaine de Carvalho, de 18 anos, ela sofreu fratura exposta na perna e um ferimento na cabeça.

O homem que estava pilotando a motocicleta foi identificado como Uesley Camargo, de 21 anos. O rapaz sofreu um corte na cabeça, além de escoriações pelo corpo.

Conforme apurado no local, um veículo conduzido por um homem identificado como Lindomar Gonçalves seguia pela Rua 21, sentido Parque de Exposições, quando avançou a preferencial na Avenida 05, atingindo o casal que seguia em uma motocicleta, sentido Centro.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, socorreu as vítimas ao Hospital Regional de Vilhena. A Polícia Militar e Polícia Técnico Científica (Perícia) estiveram no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia