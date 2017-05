JBS/Friboi deve fechar frigoríficos em Rondônia

Uma reunião de emergência ocorrida na sede da JBS na noite do último domingo (21) selou o destino das plantas nos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Não se sabe ao certo quais, nem quantos frigoríficos serão fechados, mas é certo que a reestruturação ocorrerá nos próximos dias.

O fechamento das plantas faz parte de uma estratégia do grupo para pressionar os governos locais. Atualmente está mais caro manter os frigoríficos abertos que demitir e acertar as indenizações em instância judicial. Com o desemprego, mais de 6 mil postos, os governos estaduais sentem-se pressionados a conceder vantagens para a empresa.

Outra decisão tomada pela diretoria é que o grupo deve mudar de nome, e isso será feito gradativamente. Chegaram à conclusão que JBS “está queimado demais”.

Autor: Painel Político

Foto: Divulgação