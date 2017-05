Jovem é detido com uma mexerica furtada em colégio de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 23, um rapaz identificado como Jeferson Gabriel de Oliveira, de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar, após furtar a cantina do CEEJA, em Vilhena.

Conforme relatado por um representante do colégio, o rapaz foi flagrado pelas câmeras de monitoramento, no momento em que furtava alimentos dentro da cantina do Supletivo.

O funcionário trancou a porta, e o jovem ficou preso até a chegada da polícia.

Ele contou que durante o tempo em que ficou preso dentro da cantina, resolveu esvaziar a mochila, devolvendo os produtos que havia furtado.

Ao revistar a mochila do jovem, os policias encontraram uma mexerica, de propriedade da escola.

Jeferson foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Vilhena, ele poderá responder pelo crime de furto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia