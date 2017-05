Jovem saca FGTS e cai em golpe de falsa recompensa

Um jovem de 28 anos perdeu R$ 4,2 mil do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após cair em um golpe na saída do banco, neste começo de fim de semana, em Cacoal (RO).

Conforme a Polícia Militar (PM), o rapaz foi vítima do golpe da falsa recompensa.

A vítima contou a Polícia Militar (PM) que, após sacar seu FGTS, já na saída do banco percebeu quando um homem de aproximadamente 50 anos deixou cair um embrulho parcialmente aberto, com uma grande quantidade de dinheiro, todos em notas de R$ 100. Ao ver, pegou o embrulho e devolveu ao suspeito.

Após a vítima devolver o embrulho, outro suspeito apareceu e começou a elogiar a atitude dele, incentivando o suposto dono do embrulho a oferecer uma recompensa no valor de R$ 100.

Porém, para a vítima receber o valor, eles deixaram o embrulho com o rapaz, além de duas promissórias assinadas, sendo uma no valor de R$ 3,9 mil e outra de R$ 4,5 mil.

Com isso, a vítima entregou aos suspeitos a carteira porta cédulas com todos documentos pessoais, cartões bancários, além dos R$ 4,2 mil que havia sacado.

Já com a carteira em mãos, os dois homens saíram do local para buscar a recompensa. Somente após algum tempo foi que o homem percebeu que havia caído em um golpe.

O embrulho deixado com o rapaz era composto por várias divisões formadas por papel em branco, e havia somente uma nota de R$ 100 verdadeira, que revestia as demais.

O embrulho e as notas promissórias foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, que investigará o caso.

Fonte: G1