Mulher é hospitalizada após colisão no Jardim América

Acidente envolvendo um carro Toyota Etios e uma moto Honda Biz aconteceu na noite desta terça-feira, 23, no cruzamento da Rua Ezequiel Cassim com Avenida Modesto Batista, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações, a condutora da moto seguia pela Rua Ezequiel Cassim, sentido Juína, quando no cruzamento com a Avenida Modesto Batista, foi atingida pelo carro dirigido por uma mulher, que teria avançado a preferencial e provocado a colisão.

No impacto, a motociclista caiu e se arrastou por alguns metros, sofrendo ferimentos. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia