Prefeita e mototaxistas analisam benefícios para categoria

Na tarde desta segunda-feira, 22, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu a visita dos representantes da Associação dos Mototaxistas de Vilhena (Asmovil) para analisar benefícios para a categoria no município.

O encontro aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a participação do vereador Rogério Golfeto e dos secretários Fábio Sartori Vieira (Trânsito) e Valdiney Campos (Planejamento).

O presidente da Asmovil Sergio da Silva solicitou a prefeita à construção de três novos pontos para atender os mototaxistas. Ele enfatizou que a construção do ponto da Praça do Setor 19 é prioridade para categoria.

Sergio da Silva informou que atualmente 96 mototaxistas prestam serviço no município. Além disso, a categoria conta 65 agregados que auxiliam no prestação do serviço.

“Queremos oferecer melhores condições de trabalho aos mototaxistas, principalmente porque isso vai resultar em um serviço de maior qualidade para os usuários”, destacou Sergio da Silva.

A prefeita Rosani Donadon ouviu as reivindicações dos profissionais se comprometeu a atender. Ela explicou que por conta da situação financeira do município será possível construir apenas um ponto este ano.

“Com certeza apoiamos a categoria que presta um serviço relevante no município, e vamos trabalhar para construir este ano o ponto na Praça do Setor 19, e para o ano que vem vamos construir os outros dois pontos solicitados”, disse a prefeita.

Valdiney Campos informou que os projetos de construção dos novos pontos de mototaxis já estão sendo estudados na secretaria de Planejamento. “Vamos trabalhar com dedicação e determinação para melhorar o exercício da atividade no município para os trabalhadores e usuários do serviço”, afirmou o secretário de Planejamento.

Texto e foto: Assessoria