Rosangela Donadon comemora efetivação da Escola Militar em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) comemorou nessa semana a publicação do decreto número 21.968/2017 assinado pelo Governador Confúcio Moura (PMDB) o qual dispõe a estrutura e funcionamento de unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) em três municípios rondonienses, entre eles o município de Vilhena.

O projeto irá transformar a Escola Estadual Zilda da Frota Uchôa em escola militar, proposta defendida pela deputada estadual em parceria com o vereador Carlos Suchi (PTN). A ideia vem ganhando adeptos em toda comunidade, e a próxima etapa, segundo Ronsagela Donadon está sob responsabilidade da Secretaria do Estado da Educação (SEDUC). “A secretaria e o comando-geral da PM têm 60 dias para finalizarem a junção das escolas”, comentou a deputada estadual.

A responsabilidade de manutenção dessas unidades educacionais será dividida entre a SEDUC e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Defesa e Cidadania (SESDEC). De acordo com o entendimento da deputada, esta mudança representa um avanço considerável à educação rondoniense, notadamente às comunidade que irão receber essas instituições de ensino. “O objetivo do projeto é reduzir os índices de violência registrados dentro da escola, além de evitar o consumo e venda de drogas na redondeza. Os dados registrados pela PM mostram avanço considerável na violência nas proximidades das escolas beneficiadas com o projeto”, explicou a deputada.

Autor e foto: Assessoria