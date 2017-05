Torneio de vôlei agita final de semana em Colorado

Um grande evento agitou Colorado no último fim de semana (20/21). Foi o 1º Torneio Quarteto Fantástico de Voleibol Misto em Quadra, disputado no Ginásio de Esportes Chagas Neto.

Uma novidade para os amantes do Voleibol, os times contavam com jogadores de ambos os sexos, 02 homens e 02 mulheres. Equipes de toda a região confirmaram presença, com atletas do Cone Sul e cidades próximas.

Conforme a organização todas as expectativas foram superadas, proporcionando grandes partidas para os fãs do Voleibol, inclusive com jogadores de alto nível, deixando o evento ainda mais empolgante para os que acompanhavam nas arquibancadas do Ginásio.

O organizador do evento Cleverson Oliveira fez questão de agradecer todos os atletas participantes e aos patrocinadores do evento. “Agradecemos a participação de todos os atletas na competição, aos que vieram de outros municípios abrilhantar ainda mais nosso evento, e também aos patrocinadores, que confiaram em nosso projeto, isso demonstra a força que o Voleibol tem em Colorado do Oeste.

Confira a classificação final:

Campeão – Projeto Vôlei – Colorado, Rondon Zolinger, Gabriel Zolinger, Alinne da Silva, Paula Fernanda Nogueira e Marlon Ian.

2° Lugar – Vôlei Rolim-Rolim de Moura, Andrieli de Oliveira, Arrison Rodrigues, Gean Albuquerque, Marta Raiara e Paulo Humberto.

3°Lugar – IFRO Colorado, Artur Caetano, Vitória Oliveira, Eloisa Rabito, Bruno Henrique e Beatriz Rabito.

Campeão – R$ 300,00 mais troféus.

Vice-campeão – R$ 150,00 mais troféus.

3º Lugar – R$ 100,00 mais troféus.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia