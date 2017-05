Vereadores de Pimenteiras apresentam pedidos ao presidente da Assembleia

Os vereadores de Pimenteiras do Oeste, Luiz Carlos (PMDB), Rafael Souza (PP) e Ramon das Neves (PDT), solicitaram apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), para a piscicultura no município, com a criação de um centro de produção de alevinos e a distribuição com os produtores locais.

“O governador Confúcio Moura (PMDB) esteve recentemente no município e se mostrou favorável ao desenvolvimento da piscicultura em Pimenteiras. Estamos recebendo o pedido para reforçar esta necessidade e vamos trabalhar neste sentido”, explicou Maurão.

Além disso, os vereadores reforçaram o pedido para que o município receba dois tratores de pneus equipados com carreta e implementos, para a prefeitura realizar serviços nas pequenas propriedades rurais.

“Vamos destinar esses tratores, entre os que serão adquiridos com a emenda da bancada federal, aprovada pela Assembleia Legislativa”, informou Maurão.

Luiz Carlos disse, ainda, que o governador se posicionou em relação ao pedido dele, que foi transformado em indicação pelo presidente da Assembleia, para que a sede do Parque Estadual Corumbiara seja transferida de Cerejeiras, onde funciona atualmente, para Pimenteiras.

Segundo Luiz Carlos, 44% da área total da unidade de conservação está no território de Pimenteiras. “Seria mais justo que a sede fosse em Pimenteiras, que passaria a concentrar mais turistas em busca de visitação no parque, entre outras ações”, completou o vereador.

Autor e foto: Assessoria