Entregador de marmitex se envolve em acidente de trânsito

O acidente ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 24, no cruzamento da rua Francisco O. Mendes com Otávio José dos Santos, no bairro Jardim das Oliveiras.

Segundo testemunhas, o condutor da motoneta Biz de cor vermelha, um jovem que fazia entrega de marmitex e que não teve seu nome e idade divulgados, seguia pela rua Francisco O. Mendes sentido BR-364, quando foi atingido por um veículo Gol de cor preta, que seguia pela rua Otávio José dos santos, sentido BR-174. O condutor que teria desrespeitado a placa de parada obrigatória avançando sobre a preferencial, não quis se identificar.

Com o impacto o jovem e a motoneta fora arrastados por alguns metros, porém, sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia