Força Tática fecha mais uma boca de fumo em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 24, uma guarnição da Força Tática recebeu informações de uma movimentação suspeita em uma residência localizada na Rua Pernambuco, Bairro Novo Tempo, onde possivelmente estaria funcionando um ponto de vendas de drogas.

Chegando ao local, os militares avistaram Maurício rodrigues Lerias, de 19 anos, que ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da residência, se escondendo dentro de um dos quartos onde também se encontrava uma jovem de 18 anos e uma bebê de 1 ano e 8 meses.

Durante abordagem ao local foi encontrado no chão do quarto um invólucro contendo 5 gramas de pasta base de cocaína, divididos em 31 porções, que teria sido jogada por Maurício a fim de despistar os policiais. Na residência também estava João Paulo Conceição dos Reis, de 22 anos, que reside no local e Jeferson Cleiton batista, de 20 anos.

A jovem, que afirmou ser esposa de João Paulo, relatou aos militares que há algum tempo Maurício vinha dormindo em sua casa e comercializando drogas na frente e no quintal do imóvel com o conhecimento de seu marido. A mesma também alegou que temia a situação, pois a vizinhança já havia suspeitado da movimentação intensa no local.

Em posse dos jovens estava a quantia de R$372,00 e 4 aparelhos celulares. Na residência também foram encontrados 30 sacos plásticos e uma tesoura que eram utilizados para embalar a droga.

Para uma melhor identificação de Maurício, a guarnição o acompanhou até sua residência localizada no Bairro Cristo Rei, pois o mesmo estava sem seus documentos pessoais. O irmão de Maurício relatou que há vários dias o agente não dormia em casa e que já tinha conhecimento que ele estava comercializando drogas.

Os jovens e todo o material apreendido foram conduzidos ao departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia