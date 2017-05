ASSERTRON: presidente reitera que servidores que queiram participar da ação judicial devem se recadastrar

Antônio de Barros Neto, conhecido como “Poeta” presidente da ASSERTRON, visitou a redação do Extra de Rondônia, em companhia da vice-presidente Divina Costa e do servidor público Sebastião Santana, que faz parte da diretoria da Associação dos Servidores em Transposição do Ex-Território para o Estado de Rondônia ASSERTRON, para falar sobre a transposição.

A ação movida no ano de 2005 está prestes a sair à sentença. Com isso, reitera que, quem tiver interesse em participar da ação tem que se recadastrar junto a associação.

Apesar da grande receptividade nas cidades do Cone Sul, ainda tem diversos servidores que não se recadastraram. Porém, quem tiver interesse em participar pode procurar o servidor público Sebastião Santana na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).

Para o recadastramento deverá levar Xerox de documentos como: contra cheque, carteira de trabalho, ou algum tipo de contrato para identificar o ano que começou a trabalhar.

Poeta disse que está fazendo um trabalho, junto à associação que foi criada em meados de 2003 com a finalidade de transpor servidores do Estado de Rondônia para o quadro federal, sendo: do dia 15 de março de 1987, ano em que tomou posse o primeiro governador eleito de Rondônia.

Na época, Poeta era policial e estava requisitado pelo Congresso Nacional, havia trabalhando por 22 anos e passou para o quadro federal e estava tentando de alguma forma resolver a questão dos policiais, quando observou na Lei que antes da posse do primeiro governador eleito só havia uma maneira de contratar servidores, sendo através do governo federal. Observando a Lei complementar Nº41 que passa sob a tutela da União todos os servidores do Estado de Rondônia.

Poeta disse que está muito feliz pela receptividade dos servidores municipais, estaduais e aposentados. Em todas as cidades do Cone Sul e do Estado. Levou sua mensagem com muito otimismo fé e esperança aos servidores que querem passar para quadro do governo federal.

O presidente ainda ressalta que foi muito bem recebido pela imprensa, pelos prefeitos e vereadores dos municípios por onde passou, e que aguarda com ansiedade junto aos servidores o resultado positivo da ação que está completando 13 anos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia