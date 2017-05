CHUPINGUAIA: trabalho de recuperação de três rodovias é intensificado na região

Três rodovias estaduais da região do município de Chupinguaia, no Sul de Rondônia, estão em fase de recuperação. O governo estadual atua na região por meio da Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) em Vilhena. Os trabalhos foram intensificados após a diminuição das chuvas.

As frentes de serviço estão na RO-496, que dá acesso ao distrito de Novo Plano, na RO-495 (Linha 85), rodovia de acesso ao distrito de Boa Esperança e RO-391, no trecho de acesso à Rodovia do Boi.

Conforme o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, durante o período chuvoso as máquinas estiveram nestas rodovias realizando serviços emergenciais para manter as boas condições de tráfego.

Entretanto, segundo ele, desta vez as estradas recebem serviços diferenciados, como patrolamento, encascalhamento, abertura lateral e instalação de bueiros ármcos (tubos metálicos). “Estamos trabalhando para recuperar todas as rodovias estaduais, por meio de 14 Residências Regionais. O objetivo é encascalhar 100% delas estaduais ate o fim do ano”, afirmou o diretor.

O residente do DER em Vilhena, Carlos Goebel, explicou que na RO-495 são instalados dois tubos metálicos para facilitar o escoamento da água. Já na RO-391 inicialmente será realizado o patrolamento do trecho que liga Chupinguaia ao Trevo da Pedra e operação tapa-buracos na parte pavimentada da BR-364 até o município. Já a RO-496 recebe limpeza lateral, patrolamento e cascalhemento dos pontos críticos e abertura de saídas d’água.

A recuperação dessas rodovias é de extrema importância para os produtores rurais e pecuaristas da região, visto que necessitam escoar seus produtos, “por isso é mais do que necessário que as estradas estejam em boas condições de trafegabilidade, e por esta razão o governo de Rondônia prioriza a manutenção das rodovias estaduais”, pontuou Goebel.,

Autor e foto: Assessoria