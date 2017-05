COMPROMISSO: prefeita prioriza servidores e anuncia pagamento de maio para esta sexta

É o quinto mês que o salário do funcionalismo é pago dentro do mês trabalhado

Tendo como uma de suas prioridades a valorização do servidor público municipal, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou o pagamento referente ao mês de maio da categoria para esta sexta-feira, 26.

É o quinto mês que o salário do funcionalismo é pago dentro do mês trabalhado, apesar da lei garantir que o salário seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente. “É motivo de muito orgulho para nós anunciar o pagamento dentro do mês corrente. São novos tempos e o respeito pelo servidor será primordial na nossa gestão”, ressaltou a mandatária municipal.

O secretário municipal de fazenda, Sérgio Nakamura, explicou que o pagamento faz parte do cronograma de ações. Ele informou que os servidores que têm conta na Caixa Econômica Federal terão a transferência automática para sua conta corrente ou poupança e já contarão com o dinheiro na manhã de sábado.

Sérgio ressaltou o esforço feito pela prefeita Rosani Donadon no sentido de honrar com o pagamento em dia. “Não precisamos ir muito longe para lembrar que num passado muito recente o sindicato dos servidores municipais chegou a impetrar 10 mandados de segurança contra o município visando garantir o recebimento dos salários.” disse Nakamura.

SAÚDE

O pagamento de maio também será feito na mesma folha dos demais. O que é inédito na história da administração é o fato de que, no mês de Janeiro, duas folhas foram honradas pela atual administração: a de dezembro, deixada pela gestão anterior, e a de janeiro.

Texto e foto: Assessoria