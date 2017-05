Espaço Animal conta com filhotes de raça para venda

O Espaço Animal oferece uma variedade em produtos e serviços para o seu pet, sendo o único no cone sul que vende filhotes de cães com pedigree.

Segundo o proprietário, Rodrigo de Paula Gomes, os animais têm garantia de sua raça pura e já saem vacinados.

“As vacinas aplicadas são importadas e garantem proteção contra as doenças virais, parvovirose e cinomose, não correndo risco do filhote ficar doente, e com garantia da pureza da raça”, explicou.

As raças são diversas, entre elas: chihuahua, yorkshire, shih tzu, maltês, spitz alemão, lhasa apso e bulldog francês.

Nos próximos dias, na compra de um filhote, além do cliente poder parcelar o valor em até 10x no cartão de crédito, ele ganha para seu animalzinho, um pacote de banho mensal grátis.

Os animais estão sendo disponibilizados apenas na unidade Centro, localizada na Avenida Capitão Castro nº 3567. Interessados podem procurar a loja ou tirar suas duvidas pelo telefone 3321-1302.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação