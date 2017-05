HILUX furtada de coronel da PM é localizada

Uma equipe da COE – Companhia de Operações Especiais, localizou no início da madrugada desta quarta-feira, 24, a caminhonete Toyota Hilux que tinha sido furtada na tarde de ontem na Avenida Nações Unidas com Salgado Filho, na região Central de Porto Velho.

O veículo foi encontrado abandonado no Ramal Maravilha, localizado após a ponte do Rio Madeira. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos segue com as investigações para tentar identificar e prender os autores do crime. A Hilux pertence ao coronel PM Kisner.

Fonte: RONDONIAOVIVO