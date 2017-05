Acadêmicos de Direito da AVEC promovem festa junina em Vilhena

Evento ocorrerá no sábado, 03 de junho, no estacionamento da instituição

Os acadêmicos da XV Turma de Direito da Faculdade AVEC, realizam no próximo sábado, 03 de junho, a tradicional Festa Junina.

O evento é aberto ao público e começará às 19h00 no estacionamento da própria entidade educativa.

Neste ano, haverão diversas apresentações, danças e não poderá faltar a tradicional quadrilha, dança peculiar do evento. Os vilhenense terão à disposição uma série de pratos típicos, como o vatapá, cachorro quente, pastel; e bebidas em geral, jogos tradicionais de festa junina para jovens e crianças, além do sorteio de brindes.

O objetivo principal é arrecadar fundos para a formatura da XV Turma. A comissão do evento está sob coordenação dos acadêmicos Lucas Mossi (presidente), Klinger Hector Allbuquerque (vice), Tânia Nascimento e Iany Jessica (tesoureiras) e Ana Elise Wobeto e Lina Pedot Faris (secretárias).

PRINCIPAIS ATRATIVOS

Entre as barracas, destacam-se as que serão oferecidas pelos acadêmicos do 3 período, turma “B”. Eles colocarão à disposição dois gostinhos regionais: a do Acre, com o prato típico “Galinha Escabelada” e, o de Minas, com a saborosa Pamonha e outros derivados do milho. Ainda, os acadêmicos farão a alegria da criançada com a pescaria.

Texto e fotos: Assessoria