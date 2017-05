AVANÇOS NA SAÚDE: Prefeita entrega quase R$ 400 mil em equipamentos para atender Hospital Regional

UTI e Centro Cirúrgico serão contemplados, e fazem parte dos R$ 8 milhões em recursos para a Saúde

O Hospital Regional de Vilhena começa a sair da situação crítica. O complexo hospitalar que foi deixado pela administração passada em estado de caos começou a receber medicamentos e equipamentos para avançar em melhorias ao paciente.

A prefeita Rosani Donadon falou sobre as dificuldades encontradas, pediu dedicação dos servidores e comemorou as conquistas.

Em discurso realizado na cerimônia de entrega dos quase R$ 400 mil em equipamentos, a prefeita falou sobre a Saúde e os avanços já conquistados. “Esses são os primeiros equipamentos dos R$ 8 milhões em recursos que conseguimos manter para a saúde do nosso município”, comentou.

Na ocasião foram entregues dois carrinhos de anestesia que são necessários para a realização de cirurgias e oito monitores multiparâmetro que permitem ao profissional acompanhar a evolução dos indicadores dos pacientes. “Os médicos sabem que esses equipamentos são de qualidade e irão ajudar a salvar vidas”, disse a prefeita.

Além dela, o secretário Marco Vasques também fez uma análise dos primeiros meses de mandato. “Começaram a chegar os R$ 1,3 milhão que compramos em material penso, medicamentos e insumo. O Hospital de Vilhena voltará a ser referência na região”, encerrou.

Além desses equipamentos, camas para a UTI, equipamentos para todas as unidades de saúde como eletrocardiógrafos, aparelhos de ultrassom, aparelhos raio x e outros estão em fase de compra e devem atender Vilhena já nos próximos meses. Os recursos estavam em conta há quase cinco anos, porém os processos não tiveram andamento necessário para a compra. Já no início do mandato, os valores seriam perdidos, mas a prefeita Rosani em viagem à Brasília conseguiu manter o dinheiro em conta e agilizar com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) os processos de aquisição dos equipamentos.

Porto Velho, por exemplo, perdeu mais de R$ 700 milhões por não conseguir fazer o mesmo processo que Vilhena. A prefeita comemorou a conquista. “Antes de assumir a cadeira de prefeita eu já fui para Brasília para segurar esse dinheiro e hoje estamos entregando em cinco meses equipamentos que eram para ter sido comprados há mais de cinco anos. Este é o princípio da nossa administração, a seguridade dos recursos públicos sendo devidamente aplicados. Agradeço também o apoio dos vereadores para a concretização destas conquistas importantes para Vilhena”, enfatizou Rosani Donadon.

Texto e fotos: Assessoria