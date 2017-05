Câmara de Vilhena supera R$ 30 mil em diárias, com França Silva sendo o vereador-turista principal da legislatura

Entre os dez vereadores que estão exercendo mandato, apenas as duas mulheres do Legislativo vilhenense, Vera da Farmácia e Leninha do Povo, não viajaram para outras cidades às custas do dinheiro público.

Os demais já fizeram deslocamentos patrocinados pelo erário, sendo que o radialista França Silva é o recordista no quesito. Hoje (sexta-feira 26), inclusive, ele está mais uma vez fora da cidade.

Os vereadores da cidade fizeram um pacto no início do ano para que os gastos com viagens não superassem R$ 100 mil ao longo do ano, entre os dez que assumiram regularmente a função. Traduzindo, cada um assumiu compromisso de não gastar mais de dez mil em 2.017.

Mas para Silva o acordo parece não ter muita importância. Ainda estamos em maio e ele já abocanhou R$ 8,4 mil. Entre as viagens do turista-parlamentar uma é incompreensível e até agora não explicada: dias atrás ele teria viajado a trabalho para Cuiabá, município que até onde se sabe não tem o mínimo significado ou relação com Vilhena.

Outro que está perto do limite estipulado é Célio Batista, que já torrou R$ 7,5 mil. Uma das viagens – aliás na companhia do serelepe França Silva, foi para Brasília a fim de participar de uma passeata. O presidente Adilson de Oliveira requereu R$ 5,950 mil, mas este pelo menos costuma justificar suas viagens.

Ronildo Macedo já usou R$ 3,150 mil de sua cota. Depois dele vem Rafael Maziero, com R$ 2,250 mil; Samir Ali, que pegou R$ 1,8 mil; finalizando com Carlos Suchi e Rogério Golfetto, ambos com R$ 1,350 (e viagem a Porto Velho plenamente justificada).

Neste final de semana, além de França estão viajando Adilson de Oliveira e Ronildo Macedo. Os três foram para Ji-Paraná, participar da Rondônia Rural Show. Cada um pegou três diárias, sendo cada uma delas de R$ 450,00 para Macedo e França, e R$ 500,00 para o presidente. Ao todo, os oito vereadores vilhenenses que já lançaram mão deste tipo de recurso gastaram R$ 31.750,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia