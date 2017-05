Empresário vilhenense falecido dá nome a Centro Tecnológico do Agronegócio em Ji Paraná

A abertura da sexta Rondônia Rural Show, que acontece de 24 a 27 de maio em Ji Paraná, reservou um momento solene marcado por forte emoção que levou vários presentes às lágrimas. Foi no momento da inauguração oficial da sede definitiva que recebe o maior evento de agronegócio da região norte, que este ano recebeu expositores de países andinos, de Cuba e até da África.

A sede da Rondônia Rural Show leva o nome do empresário Vandeci Rack (foto), que faleceu em 2013. Ele era proprietário da Rical, a maior indústria de beneficiamento de arroz do norte do país e uma das maiores do Brasil.

O projeto de lei para que o centro tecnológico levasse o nome do empresário vilhenenses foi de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel (PV). “A Rical é uma grande geradora de empregos e divisas para Rondônia, e o Vandeci e seus familiares agregou muito para a economia de Rondônia ao expandir seus negócios para todo o Estado e financiar produtores na produção de arroz”, disse o deputado, justificando a homenagem.

Um vídeo foi apresentando aos presentes onde Vandeci fala da sua confiança o no desenvolvimento do Estado e da produção de arroz em Rondônia. O empresário faleceu aos 49 anos deixando mulher e filhos. Sua família compareceu ao evento em ji Paraná.

Autor e foto: Assessoria