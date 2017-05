Jornalista da capital diz que governo dará “pontapé no traseiro” de Evandro Padovani

Em sua coluna RD Política veiculada nesta sexta-feira 26, Waldir Costa afirma que o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, está com os dias contados no governo. De acordo com a nota, o vilhenense não passa da semana que vem no cargo.

A gota d’água para a defenestração de Padovani do governo são as falhas ocorridas na edição deste ano da Rondônia Rural Show, evento que está acontecendo em Ji-Paraná. Confira abaixo a íntegra das notas, ou leia no site cujo link está logo a seguir:

“Energia – A pressa, o improviso e a ânsia de demonstrar serviço levam a conseqüências nem sempre favoráveis. A solenidade de abertura da 6ª Rondônia Rural Show, que deveria ocorrer na manhã da última quarta-feira (24) não aconteceu. O transformador não suportou a demanda de energia. A “festa” de abertura, que deveria ocorrer ficou para ontem (quinta-feira) em solenidade simples, bem abaixo da importância da feira. O local atual é longe de Ji-Paraná (cerca de 30 km) e, ainda, sem a devida estrutura técnica.

Mudança – Um motivo a mais para o “pé no traseiro” do secretário de Agricultura, Evandro Padovani, ato que deverá ocorrer, após a mostra. Ainda não se definiu o nome do substituto de Padovani, mas há quem garanta que será a atual adjunta da Seagri, Mari Braganhol, que já ocupou cargo semelhante na Prefeitura de Ariquemes, quando o governador Confúcio Moura (PMDB), foi prefeito com desenvoltura e eficiência. O setor que responde por parte significativa da economia de Rondônia há tempo carece de um comando eficiente”.

