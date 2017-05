Polícia Militar recupera motocicleta furtada no Parque São Paulo

Na primeira hora da manhã desta sexta-feira, 26, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma motocicleta teria sido abandonada em um matagal na Rua 610, próximo à Avenida Tancredo Neves, em Vilhena.

Em buscas no local, os militares encontraram uma CG Titan de cor prata, com placa NCI-5918 de Vilhena, que segundo registros do Departamento de Polícia Civil, havia sido furtada na noite anterior, em frente uma residência localizada na Rua 620, Parque São Paulo.

De acordo com o proprietário, ele estacionou o veículo na calçada em frente ao portão de sua residência e cerca de uma hora depois, percebeu que o mesmo teria sido furtado.

A motocicleta que estava com a fiação elétrica danificada, dando indícios de que o suposto ladrão teria feito uma ligação direta, foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

A identidade do agente e os motivos do abandono do veículo, ainda são desconhecidos.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia