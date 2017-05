Veículo furtado é encontrado pela Força Tática totalmente desmontado

Por volta das 19h00 desta sexta-feira, 26, uma guarnição da Força Tática, se deslocou até a Rua 5317, setor 51, localizada nas proximidades do Pesque e Pague do Roque, em Vilhena, para atender uma denúncia de que peças de uma motoneta teriam sido abandonadas em meio à vegetação.

No local foram encontradas partes das peças de uma motoneta Honda Biz 125 de cor preta, com placa NDJ-8121 de Vilhena, que havia sido furtada em uma residência localizada no Parque São Paulo, na última terça-feira. Os pneus e o guidão do veículo não estavam no local.

Segundo a proprietária, os agentes retiraram o veículo da varanda de sua residência durante a madrugada, aproveitando que o cadeado do portão não estava trancado.

O caso foi registrado no Departamento de Polícia Civil e ainda não se tem informações de quem teria praticado o furto.





Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia