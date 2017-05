Ariquemes e VEC abrem sexta rodada neste sábado

O Ariquemes recebe neste sábado, a partir das 16h30 (horário de Rondônia), o VEC no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, na abertura da sexta rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Com possibilidades remotas de avançar à semifinal, o Ariquemes entra em campo precisando vencer seus dois últimos compromissos e ainda torcer por tropeços dos adversários (Genus e Rondoniense). O Peixe do Jamari tem 13 pontos na classificação geral e ocupa a sexta colocação.

Para este jogo, o técnico Ionay da Luz poderá contar com retorno do lateral-direito Guarate e do meia Mailson, que cumpriram suspensão e estão à disposição. Apesar dos retornos, o lateral Pedro tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do compromisso.

Já o VEC está na briga pelo título do segundo turno. Com dez pontos, o Lobo do Cerrado divide a liderança com o Barcelona e quer vencer para assumir o posto de forma isolada.

Para a partida de sábado, o técnico Odilon Júnior não poderá contar com o zagueiro Luan Bispo, que está entregue ao Departamento Médico do clube. Já o atacante Kaio se contundiu no treino da última sexta-feira e também está fora do compromisso contra o Ariquemes.

De acordo com o treinador, o VEC encontrou muitas dificuldades ao longo da campanha do Estadual. “Tivemos muitos jogadores contundidos e jogadores suspensos. A gente está trabalhando para implantar um sistema de jogo para a gente conseguir o resultado positivo”, frisou o treinador.

Ficha Técnica

Ariquemes x VEC

Local: estádio Gentil Valério (em Ariquemes);

Data: 27/05/2017 (sábado);

Horário: 16h30 (horário de Rondônia);

Árbitro: Caio Nunes Cazuza;

Assistentes: Célio Silva Santos e Alessandro Bessa de Oliveira; 4º árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Ariquemes

Gil; Guarate, Luiz Alves, Johnatan e Júlio César; Ivan, Ayrton, Alvarenga (Mailson) e Rob; Souza e Canhoto (Patané). Técnico: Ionay da Luz.

VEC

Tiago Rocha; Thiago, Rafael Carioca, Fábio Chagas e Bruno Santa Rosa; Alemão, Luiz Henrique e Mazinho; Lucas Freire, Dadai e Robinho. Técnico: Odilon Júnior.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia