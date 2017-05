ARTIGO: Elevando os Padrões

Você contrataria um funcionário mais competente do que você? Possivelmente não, porque ele constituiria um risco para sua carreira profissional, risco este que você não quer correr. É mais seguro contratar um colaborador menos qualificado e depois treiná-lo; é mais conveniente impor a um funcionário novato e inseguro, em fase experiência, seu estilo gerencial, mesmo que isso envolva perdas para a empresa.

Essa é a nossa realidade: triste e lamentável! Com esse tipo de comportamento estamos restringindo a performance de nossas organizações; nivelando por baixo e não por cima, nosso capital humano. Muitas de nossas organizações aceita esse procedimento; a área de recursos humanos tem sido reticente. Agindo assim apoiamos o comodismo e estimulamos a mediocridade.

O presidente de um dos maiores grupos econômicos nacionais declarou, recentemente, que um de seus maiores desafios é mudar essa mentalidade no seu corpo gerencial. Imagine o quanto nossas organizações estão perdendo, ao impedir o ingresso de pessoas talentosas? A busca da excelência deve ser prioritária e prevalecer sobre os padrões pessoais do contratante.

Tenho um amigo (Tom) que é o gerente geral de uma fábrica de cimento nos EUA a qual foi premiada como a mais eficiente do Grupo Votorantin (cerca de 30 em todo o mundo). Perguntei-lhe como explicar seu sucesso? Sua resposta foi: Em parte, porque sua filosofia de trabalho é sempre contratar pessoas mais inteligentes do que ele e seus gerentes. Entendeu o significado desta decisão e os resultados operacionais dela decorrentes?

O processo de globalização exige de todos nós (executivos, gerentes e supervisores) o conhecimento do inglês. Sua ausência constitui-se numa barreira no avanço de nossas corporações, as quais passam a se auto-excluir do mercado, desperdiçando oportunidades.

Formas práticas de elevar padrões operacionais de nossas organizações: 1.-Tendo uma visão mais abrangente e compatível do mercado e da conjuntura; 2.-Administrando melhor o tempo (Exemplo: em 20 minutos você percorre, via internet, diariamente, os melhores jornais e revistas técnicas do mundo, toma conhecimento de casos práticos de sucessos e fracassos gerenciais ocorridos, identifica estratégias inovadoras e comprovadas); 3.-Desenvolvendo subordinados capazes e valorizando o trabalho em equipe; 4.-Investindo em aprendizado e compartilhando o que você tem de melhor (ou você perderá conteúdo e a própria liderança); 5.-Certificando-se que você e sua área estão focadas no que é essencial. Precisamos dar passos contínuos, pragmáticos e consistentes em busca de padrões superiores: nas pessoas, nos processos e nos indicadores de desempenho. Resultados econômico-financeiros elevados devem ser conseqüência natural de atitudes e posturas acertadas. Como diz o texto acima, a sabedoria é a coisa principal !

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia