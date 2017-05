Câmara sem “tropa de choque” – leia no Cego, Surdo e Mudo

Depois de um recesso prolongado a coluna está de volta. E já começa soltando fumaça pra todos os lados.

Ontem a matéria que “bombou” na editoria de política do Extra de Rondônia foi a respeito dos gastos de vereadores vilhenenses com diárias. Na reportagem foi escrito que não havia explicação para a viagem de França Silva para Cuiabá. Mas, não é que “explicaram”.

De acordo com um dos assessores do presidente, a diária para Cuiabá do radialista se justifica pois é na capital do Mato Grosso que se pega voo para Brasília. Então, deixa eu entender: o vereador em questão precisa embolsar quinhentos contos apenas para ir até lá embarcar no avião? Que legal!

Vale destacar a conduta dos vereadores que costumam prestar contas das viagens que fazem, mesmo sem que isso lhes seja solicitado. Carlos Suchi, Rogério Golfetto, Adilson de Oliveira… E acho que vai parando por aqui.

Teve um deles que chegou a dizer tempos atrás que não tinha “obrigação” de sair por perdendo tempo dando explicações. Nada disso, edil: tem que justificar sim senhor, senão a peia vai continuar comendo.

Mais destaque ainda merecem as vereadoras Vera da Farmácia e Leninha do Povo, que quando se deslocam da cidade é apenas para dirigir-se aos distritos do Município.

Bom, continuando com a Câmara, mas mudando de assunto. Até a legislatura passada era comum a gente ver vereadores suando a camisa e gastando saliva para aprovar requerimentos, quase sempre barrados pela “tropa de choque” do prefeito de plantão.

Hoje a realidade é diferente. A oposição a prefeita Rosani Donadon – que na verdade diz que não é bem oposição – aprova iniciativas do gênero de baldadas. Os autores sequer precisam usar a tribuna para explicar o pedido. Só na sessão passada Célio Batista enfiou foi logo meia dúzia na orelha do Executivo.

Pois é, os quatro vereadores da base da prefeita não se mexem para contestar ou defender Rosani Donadon da saraivada de cobranças.

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia