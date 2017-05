EXPOVIL: Bruna Vaccari candidata a Rainha

Estreante nas passarelas, Bruna Vaccari, 16 anos, é candidata à Rainha da 32º Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil).

Ao Extra de Rondônia Bruna contou que o concurso tem motivado a superar sua timidez.

“Sonhei desde pequena em poder disputar o título de Rainha, tenho conhecido pessoas, feito amizades e aprendido a me soltar mais”, explicou.

A estudante, que curti sertanejo universitário e sair com os amigos, tem recebido apoio de sua mãe.

“Ao lado de minha mãe Salete tenho batalhado bastante, correndo em busca de patrocínio, ela tem sido muito parceira” afirmou.

Sobre a Expovil, a jovem destacou entender sua importância para o município, além de ser uma opção de entretenimento.

“Tento controlar o nervosismo, pois a expectativa tem sido muito grande quanto ao dia do baile. Conto com o apoio dos meus pais, familiares e amigos que não me deixam desanimar e desistir”, enfatizou.

Quer patrocinar Bruna, basta entrar em contato através do telefone 3322-3911.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia