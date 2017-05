Motorista avança preferencial e deixa motociclista ferida

O acidente ocorreu no início da manhã deste sábado, 27, no cruzamento da Rua Presidente Médici com a Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

O motorista de um veículo Gol de cor verde, com placas de Vilhena, que seguia pela Rua Presidente Médici, senti BR-364, invadiu a preferencial e se chocou contra a condutora de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, também com placas de Vilhena, que seguia pela avenida, sentido Porto Velho.

Na queda, a vítima identificada apenas como Dora, sofreu pequenas escoriações pelo corpo, porém, precisou ser socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, por reclamar de fortes dores na coluna.

A polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia