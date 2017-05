Prefeita parabeniza agroindústrias vilhenenses por resultados obtidos na Rondônia Rural Show

A qualidade dos produtos da “Cidade Clima da Amazônia” ganha destaque regional e grande aceitação do mercado

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou da sexta edição da feira Rondônia Rural Show, evento sediado pelo município de Ji-Paraná (região central do Estado) e desenvolvido para fomentar o agronegócio rondoniense.

Rosani Donadon foi conhecer de perto os stands das agroindústrias vilhenenses que mais uma vez comprovaram toda sua capacidade se destacando pela qualidade dos produtos.

Rosani Donadon disse estar muito feliz com o resultado da atuação das agroindústrias vilhenenses. “Foi empolgante ver todos comemorando o resultado do evento. Todos os expositores conseguiram vender tudo disponibilizaram aos visitantes. Isso demonstra que nossa produção está indo muito bem, e já ganha o mercado regional”, destacou a prefeita.

A expositora Ivoni Wagner, que produz as bolachas caseiras agradeceu a prefeita pelo incentivo promovido através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e avaliou como positiva sua participação no evento. “A festa nem tinha acabado ainda e toda minha produção já havia se esgotado”, disse com o sorriso estampado.

Ao conversar com a prefeita, Ivoni disse que algumas pessoas compraram suas bolachas e voltaram no dia seguida em busca de mais. “A dona Ivoni é um exemplo da qualidade de nossa produção local”, disse Rosani.

O secretário-adjunto da SEMAGRI, Fagner Kaibers Paloschi contou que as agroindústrias vilhenenses apresentaram uma grande gama de produtos, desde salames, café, doces, bolachas caseiras, entre outras. “Era nítido o interesse das pessoas pelos produtos vilhenenses. Muita gente percorreu os demais stands e voltaram para buscar o que foi produzido em nosso Município”, comemorou.

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), Mary Braganhol, parabenizou Rosani Donadon pelo empenho dos servidores do Município que auxiliaram as agroindústrias vilhenenses.

Segundo ela, durante conversa com a prefeita, tanto o secretário Rogério Henrique, quanto sua equipe, estiveram o tempo todo contribuindo com o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos. “É gratificante ver o reconhecimento das pessoas. Sei da dificuldade que enfrentamos para estar presentes no evento e o resultado valeu a pena”, diz a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria