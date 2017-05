Semosp recebe materiais e retoma serviços de reparação da iluminação pública

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) recebeu nesta semana, no almoxarifado municipal, os materiais elétricos comprados para atender a tão aguardada reparação da iluminação pública em Vilhena.

Após receber os materiais, a Semosp já retomou o serviço de reparação da iluminação em vários bairros de Vilhena.

Entre os matérias recebidos estão lâmpadas, reatores, reles, bases, fios, pétalas, além de matérias de segurança para os eletricistas que trabalharão nessa empreitada.

De acordo com o secretário de Obras, Josué Donadon, foi entregue a primeira demanda dos materiais, sendo que a segunda parte da compra será disponibilizada nos próximos dias pela empresa 3 M, de Várzea Grande (MT), vencedora da licitação.

Josué ressaltou a importância para o atendimento com rapidez e eficiência aos bairros. Ele informou que o serviço será intensificado a partir de segunda-feira, 29, cumprindo as ordens de serviços e atendendo a sequência dos pedidos.

Concomitante a ação, o chefe da pasta destacou as ações que foram desenvolvidas e as que ocorrerão adiante. “Desde o início da gestão nossa equipe da Semosp tem executado serviços de trocas, reparações e o apagamento das lâmpadas, que estavam ligadas diretamente. Com essa iniciativa, conseguimos gerar mais economia para o nosso município” enfatizou.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) salientou que o trabalho de reparo da iluminação pública realizado pela Semosp é importante e será ampliado. “Fico motivada com a determinação dos funcionários ao realizar o trabalho. Observo a vontade de cada um em trabalhar para deixar nossa cidade mais bonita. A iluminação proporciona segurança. Com certeza iremos atender todos os bairros para melhorar Vilhena”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria