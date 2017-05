VEC empata com Ariquemes e garante vaga na semifinal

O Ariquemes ficou no empate neste sábado com o VEC por 2 a 2 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, na abertura da sexta rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Souza e Canhoto marcaram para o Ariquemes, mas Dadai e Ayrton (contra) deixaram tudo igual no placar no Gentil Valério.

Com o resultado, o Ariquemes chegou aos sete pontos e assumiu a quinta posição no returno com nove pontos. Já o VEC assumiu a liderança provisória do turno com 11 pontos.

Na última rodada, o Ariquemes recebe no dia 7 de junho o Ji-Paraná no estádio Gentil Valério. Já o VEC encara o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia.

O Jogo – Jogando em casa, o Ariquemes entrou em campo disposto a buscar a vitória para seguir com chances em busca de vaga na semifinal. Mas quem chegou com perigo foi o VEC que teve três oportunidades para abrir o placar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Gil.

Aos 29 minutos, Souza abriu o placar para os donos da casa. Apesar da vantagem, o Peixe do Jamari não conseguiu se manter a frente por muito tempo. Aos 33’, Luiz Alves derrubou Lucas Freire na área e o árbitro Caio Nunes Cazuza assinalou a penalidade. Na cobrança, Dadai deixou tudo igual.

Aos 37’, Canhoto cobrou falta e marcou o segundo gol do Ariquemes. Aos 39’, o goleiro Tiago Rocha derruba Souza na área e o árbitro assinala a penalidade. Na cobrança, Canhoto bate para fora.

Para a segunda etapa, as duas equipes promoveram uma partida bastante disputada. Aos 19 minutos, o Ariquemes ficou com um jogador a menos em campo, após a expulsão de Canhoto.

Com um a mais em campo, o VEC passou a pressionar os donos da casa, enquanto que o Ariquemes passou a explorar os contra-ataques. Aos 48’, Ayrton escorou contra e deixou tudo igual no placar.

Ficha Técnica

Ariquemes 2 x 2 VEC

Local: estádio Gentil Valério (em Ariquemes);

Data: 27/05/2017 (sábado);

Árbitro: Caio Nunes Cazuza;

Assistentes: Célio Silva Santos e Alessandro Bessa de Oliveira; 4º árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Gols: Souza aos 29’, Dadai aos 34’ e Canhoto aos 37’ do 1º; e Ayrton (contra) aos 48’ do 2º;

Cartões amarelos: Canhoto, Johnatan, Júlio César e Souza (Ariquemes); Bruno Santa Rosa e Mazinho (VEC);

Expulsão: Canhoto (Ariquemes);

Ariquemes

Gil; Guarate, Luiz Alves (Jailson), Johnatan e Ayrton; Abimael, Júlio César, Mailson (Erick) e Alvarenga (Feijão); Souza e Canhoto. Técnico: Ionay da Luz.

VEC

Tiago Rocha; Thiago, Rafael Carioca, Fábio Chagas e Bruno Santa Rosa (Pedro); Alemão, Luiz Henrique e Mazinho (Bregueeth); Lucas Freire (Kaoan), Dadai e Robinho. Técnico: Odilon Júnior.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida