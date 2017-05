Antes de 24 horas de serem fixadas placas de sinalização desaparecem misteriosamente

A pouco mais de um mês, o Extra de Rondônia relatou o drama de moradores próximos ao cruzamento da Rua Francisco Mendes com a Avenida Belo Horizonte, localizado no Jardim das Oliveiras, devido o auto índice de acidentes no local, causados pela falta de sinalização.

O drama que também é compartilhado por pais que transitam pela via para levarem seus filhos até a escola primária Omar Godoy, que fica localizada a pouco mais de 200 metros do cruzamento, chegou ao fim apenas por poucas horas, já que, após a denuncia, a empresa que realizou o asfaltamento e que também seria responsável pela sinalização, fixou as placas de parada obrigatória, que desapareceram misteriosamente nas primeiras 24 horas.

As placas, que foram fixadas apenas com terra, sumiram e ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só se sabe que quem as retirou, teve o cuidado de tapar os buracos novamente.

Um pouco mais a frente, no entroncamento da Avenida Belo horizonte com a avenida Presidente Nasser, uma placa de PARE também foi colocada, porém, esta que foi fixada com cimento, continua no local.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia