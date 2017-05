Em Colorado, ponte em estado de calamidade coloca vidas em risco

Moradores e usuários da Linha 01, Km 08 Rumo Colorado, entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde manifestam indignação junto ao prefeito e vereadores de Colorado para com o setor rural do município.

De acordo com fotos recebidas, mostra uma ponte na estrada vicinal que está totalmente em estado de calamidade.

As informações dão conta que as autoridades municipais foram comunicadas sobre as condições da ponte há mais de um mês e nada foi feito até o momento.

“Nossa única esperança é o Extra de Rondônia e o Ministério Público (MP) no qual vamos acionar semana que vem,” disse um morador.

Da forma que está logo poderá acontecer um tragédia, pois nessa linha moram muitos estudantes e trabalhadores rurais.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas