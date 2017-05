Rosangela Donadon realiza entrega de caminhão caçamba para Cabixi

Na última sexta-feira, 26, a deputada estadual Rosangela Donadon realizou a entrega de um caminhão caçamba traçado ao município de Cabixi.

O veículo foi adquirido através de emenda parlamentar. Um compromisso firmado entre a deputada e a Associação dos piscicultores do município de Cabixi para atender os pequenos agricultores.

O caminhão foi repassado ao prefeito Silvênio de Almeida que esteve presente na 6ª Edição da Rondônia Rural Show, juntamente com a presença do secretário municipal de agricultura Marcos Martins e do vereador Fábio Luiz.

“Fico imensamente feliz com a entrega deste caminhão, pois foi um compromisso que fiz com a associação dos piscicultores, por intermédio da vice-prefeita Rosely Barroso que desde o início esteve acompanhando esta reivindicação. Tenho certeza que com a chegada deste caminhão, vamos contribuir com o desenvolvimento de nossa região”, disse Rosangela.

Durante a entrega do veículo, esteve presente também o secretário estadual de agricultura, Evandro Padovani, pois o veículo foi adquirido através de emenda parlamentar, pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri).

Texto e fotos: Assessoria