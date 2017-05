Abertas as inscrições para o 1º Torneio Integração do CTG em Vilhena

Estão abertas as inscrições para o 1º Torneio Integração do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, em Vilhena.

Você que gosta de futebol e tem sua equipe pode fazer a inscrição direta no CTG com Irineu ou Noeli. Além disso, pelo telefone 69 9 8418-5133 com Roberto. A taxa é de R$ 140,00 e da direito a um churrasco.

O certame começa as 09h30 do dia 11 de junho de 2017. A premiação é a seguinte:

1º lugar 10 caixas de cerveja em lata mais troféu.

2º lugar 5 caixas de cerveja em lata mais troféu.

3º lugar 3 caixas de cerveja em lata mais troféu.

4º lugar 2 caixas de cerveja em lata mais troféu.

Ainda, premiação para artilheiro e goleiro menos vazado.

Participe e inscreva sua equipe.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração