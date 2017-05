Advogado garante arquivamento de CPI contra Junior: “Se houve renúncia, o que a Câmara vai cassar?”

O advogado Nelson Canedo, de Porto Velho, que defende Junior Donadon, garante que o processo de cassação contra o ex-parlamentar deve ser arquivado na Câmara de Vilhena.

Donadon renunciou ao cargo na última semana, quando apresentou carta oficializando a decisão ao Legislativo.

Na avaliação de Canedo, com a renúncia, o processo perdeu seu objeto. “Ora, se houve a renúncia, então o que a câmara vai cassar?”, questiona.

Para o advogado, “não podemos confundir o processo de uma comissão parlamentar de inquérito – CPI, com o de impeachment; enquanto aquele possui seu rito impresso no regimento interno da câmara de vereadores, busca apurar fato certo e determinado, cuja conclusão não envereda para a aplicação de qualquer sanção ao investigado, mas tão somente apura a responsabilidade e remete o relatório para os órgãos competentes; já este, o processo de impeachment, possui seu rito regulado pelo decreto-lei n. 201/67, e possui como fim único – ao menos em relação ao vereador – cassar o mandato eletivo do edil. Portanto, como a renúncia é um ato unilateral do vereador, que não depende de qualquer deliberação do plenário ou da mesa diretora, faz com que desapareça o objeto do processo de impeachment, que é a cassação. Ora, se houve a renúncia, então o que a câmara vai cassar? Agora isso não se confunde com a aplicação do disposto na alínea k do art 1, inciso I, da LC 64/90, que trata da inelegibilidade, cujo efeito é meramente secundário em relação a renúncia durante o trâmite do processo de impeachment.

Ainda, de acordo com o advogado, o ex-parlamentar não tem mais o desejo definitivamente em continuar com a vida política e a motivação de sua renúncia foi para que possa ter preservada a paz e a tranquilidade para se dedicar à família e ao processo que enfrenta na Justiça.

Texto: Extra de Rondônia / Rondoniagora

Foto: Divulgação