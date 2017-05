EXPOVIL: Orlene Vitória candidata a Rainha

Dançar e ouvir música, são alguns dos hobbys de Orlene Vitória, 16 anos, candidata à Rainha da 32º Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil).

Ao Extra de Rondônia Orlene contou estar empolgada com o concurso. “Quando pequena participei do Baile da Rainha com um grupo de dança, ver as candidatas com suas roupas especiais me encantou e despertou o sonho de ser Rainha”, explicou.

Sorridente, a jovem, curti estar com a família e amigos. “Tem sido uma correria conciliar tudo, porém conto com o apoio de meus pais Nádia e Darli”, afirmou.

Sobre a Expovil, Orlene acredita ser importante, pois traz novidades em shows atraindo pessoas a cidade. “O evento é uma das formas de mostrar o potencial do município aos visitantes”, destacou.

Quer patrocinar Orlene, basta entrar em contato através do telefone (69) 98170-8997.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia