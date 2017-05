Médico embriagado mata mãe e filha atropeladas

Mara Vanuchi e filha, Bruna Vanuchi, perderam a vida de forma trágica durante a noite de sábado, 27, quando foram atropeladas na RO-429, próximo da cidade de Presidente Médici.

Elas ocupavam uma motocicleta Honda Biz e seguiam pela rodovia quando foram atingidas violentamente pela camionete S-10 de cor preta, que trafegava no mesmo sentido em alta velocidade e bateu violentamente na traseira da moto e as vítimas foram arremessadas por mais de 30 metros numa ribanceira, nas proximidades da Ponte do Rio Machado.

Segundo informações da Polícia, o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, mas foi capturado e levado à delegacia. O motorista é médico legista, e se recusou a gravar, mas alegou em sua versão que não sentiu nenhuma batida e que pensa ter sido atingido por trás, ele também confessou ter bebido.

Mara faleceu instantaneamente, já a filha, Bruna, chegou a ser socorrida no hospital municipal de Médici, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar e deve ser liberado mesmo estando nas condições que estava.

VEJA DEPOIMENTO DO MÉDICO



Fonte: acriticanews.com